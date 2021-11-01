11:00  01 листопада
Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції
08:52  01 листопада
Київ офіційно перейшов до "червоної" зони: список обмежень
08:06  01 листопада
На Донбасі бойовики 14 разів порушували "тишу", травмовано бійця ООС
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2021, 13:06 55

В Чернівецькій області на виборах селищного голови райцентру самовисуванець переміг висуванця від "слуг народу"

01 листопада 2021, 13:06 55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перемогу на виборах голови Кельменецької територіальної громади в Чернівецькій області здобуває чинний секретар Кельменецької селищної ради, самовисуванець Богдан Олійник

Про це повідомили у Кельменецькій селищній ТВК, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Згідно з попередніми даними, Олійник за підсумками голосування здобув найбільшу кількість голосів виборців – 1751.

На другому місці за кількістю голосів виборців – самовисуванка Галина Слухінська, яку підтримали 1498 виборців.

Сергія Буняка, який раніше очолював Кельменецьку ТГ, підтримали 1044 виборці.

Відомо, що вчора, 31 жовтня у Кельменцях відбулись вибори селищного голови. За цю посаду змагалися 9 кандидатів. Голову громади обирали мешканці райцентнру Кельменці, а також 23-х сіл.

Ці вибори відбулися у зв’язку з тим, що попередній селищний голова Кельменців Сергій Буняк у квітні 2021 року достроково пішов у відставку. Тоді він повідомив, що його відставка пов’язана із конфліктом із представниками "Слуги народу" та інших політичних сил. Цікаво, що на цих позачергових виборах Буняк балотувався на посаду селищного голови саме як висуванець партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, на Одещині не змогли провести вибори через брак коштів на друк бюлетенів.

вибори Слуга народа Місцеві вибори Чернівецька область

Попередні результати виборів на Херсонщині та Черкащині: лідирують кандидати від "Слуги народу"
01 листопада 2021, 09:36
У ЦВК заявили, що виявлені порушення на виборах не впливають на результати голосування
31 жовтня 2021, 17:28
Підвіз виборців та контрольоване голосування: КВУ назвав основні порушення у день виборів
31 жовтня 2021, 15:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram