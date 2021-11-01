В Чернівецькій області на виборах селищного голови райцентру самовисуванець переміг висуванця від "слуг народу"

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Про це повідомили у Кельменецькій селищній ТВК, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Згідно з попередніми даними, Олійник за підсумками голосування здобув найбільшу кількість голосів виборців – 1751.

На другому місці за кількістю голосів виборців – самовисуванка Галина Слухінська, яку підтримали 1498 виборців.

Сергія Буняка, який раніше очолював Кельменецьку ТГ, підтримали 1044 виборці.

Відомо, що вчора, 31 жовтня у Кельменцях відбулись вибори селищного голови. За цю посаду змагалися 9 кандидатів. Голову громади обирали мешканці райцентнру Кельменці, а також 23-х сіл.

Ці вибори відбулися у зв’язку з тим, що попередній селищний голова Кельменців Сергій Буняк у квітні 2021 року достроково пішов у відставку. Тоді він повідомив, що його відставка пов’язана із конфліктом із представниками "Слуги народу" та інших політичних сил. Цікаво, що на цих позачергових виборах Буняк балотувався на посаду селищного голови саме як висуванець партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, на Одещині не змогли провести вибори через брак коштів на друк бюлетенів.