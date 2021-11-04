Избрание нового председателя Закарпатского облсовета перенесли на 6 ноября

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Большинство Закарпатского областного совета поддержало распоряжение и. о. председателя облсовета Иванча о переносе сессии на 6 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне, Закарпатье, передает RegioNews.

За такое решение отдали свои голоса 34 депутата при 33 минимально необходимых. Ни "Слуг народа", ни венгерской партии КМКС, ни "За майбутне" в зале не было.

Большинство здесь на сегодня состоит из фракций "Родного Закарпатья", "Команды А. Балоги", "Батькивщины", "Европейской солидарности" и ОПЗЖ.

По словам депутата Владимира Чубирко, такое решение приняли, чтобы объединить Закарпатский областной совет и провести сессию вместе со всеми фракциями — "Слуга народа", "КМКС Партия венгров Украины" и "За майбутне".

6 ноября на сессии планируют избрать нового председателя облсовета.

Мы сделали взвешенное решение, чтобы не выбрасывать из политического процесса ни представителей "Партии венгров Украины", ни "Слуг народа", ни "За майбутне". Для того, чтобы не разрывать зал, не напрягать ситуацию в области, — отметил Владимир Чубирко.

Таким образом нового главу должны выбрать в субботу. При условии, что следующую сессию снова не перенесут.

Как сообщалось, 1 ноября полиция опечатала кабинеты чиновников Закарпатского облсовета из-за вмешательства в работу компьютерной системы.

Ранее, 28 октября, Закарпатский облсовет уволил своего руководителя.