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01 листопада 2021, 13:14 79

У ТВК Липовця, що на Вінниччині, назвали переможця виборів мера

01 листопада 2021, 13:14 79
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На позачергових виборах міського голови Липовця, що на Вінниччині, переміг висуванець "Батьківщини" Віктор Бичков з результатом 31,52%

Такі відомості відображені у протоколі Липовецької міської Тимчасово виборчої комісії про результати голосування з виборів Липовецького міського голови, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Його найближчі конкуренти - висуванка "Української стратегії Гройсмана" Олеся Назаренко, яка до виборів виконувала обов'язки міського голови, і Василь Авраменко, якого висувала партія "Європейська Солідарність" - поступилися йому 3% голосів виборців.

Загалом на посаду міського голови Липовця балотувались десятеро кандидатів.

У позачергових виборах міського голови Липовця, які відбулися 31 жовтня, узяли участь 51% із 16 019 виборців, включених до списків для голосування. Позачергові вибори міського голови призначили після того, як у грудні 2020 року склав повноваження чинний мер Микола Грушко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині не змогли провести вибори через брак коштів на друк бюлетенів.

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