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02 листопада 2021, 21:01 3

Біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях РФ зосередила 90 тис. військових

02 листопада 2021, 21:01 3
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Фото з відкритих джерел
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Станом на початок листопада цього року біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Повідомляється, що Міністерство оборони України уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до його складу входять війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу українського кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Протягом другого півріччя 2021-го року поблизу кордону України командуванням збройними силами Росії було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучались війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною, — інформує Міноборони.

Окрім того, зазначається, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

Як повідомлялося, РНБО оприлюднила список Telegram-каналів, які поширюють дезінформацію на користь РФ.

Раніше українська делегація в ТКГ заявила, що МЗС РФ офіційно визнав участь росіян у конфлікті на сході України.

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