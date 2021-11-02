Возле украинской границы и на временно оккупированных территориях РФ сосредоточила 90 тыс. военных

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По состоянию на начало ноября этого года возле украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Сообщается, что Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на начало ноября 2021 года возле нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточено группировки войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в их состав входят войска 8-й,20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й,6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

В течение второго полугодия 2021-го года вблизи границы Украины командованием вооруженных сил России была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной, — информирует Минобороны.

Кроме того, отмечается, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Как сообщалось, СНБО обнародовал список Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу РФ.