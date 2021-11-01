З початку доби на Донбасі російські окупанти чотири рази обстріляли наших військових з гранатометів

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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Поблизу Новолуганського ворог чотири рази вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння