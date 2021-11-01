З початку доби на Донбасі російські окупанти чотири рази обстріляли наших військових з гранатометів
Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Поблизу Новолуганського ворог чотири рази вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння