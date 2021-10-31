У ЦВК заявили, що виявлені порушення на виборах не впливають на результати голосування

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Виявлені порушення у ході голосування на виборах 31 жовтня не мають системного характеру і не впливають на результат

Про це заявив у ході включення на своїй сторінці у Facebook член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, пише RegioNews.

"Уся інформація, яка виходить про порушення, свідчить, що вони не мають системного характеру, не впливають на результати загальних виборів”, - сказав він.

Постівий додав, що нині виборчий процес проходить у штатному режимі, вибори відбуваються у конкурентних умовах.

"Я сподіваюся, що на такій ноті ми і завершимо виборчий процес”, - наголосив Постівий.

Нагадаємо, сьогодні проходять вибори у двох областях та м.Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 і 197, а жителі Харкова обирають міського голову.

У Комітеті виборців України назвали основні порушення, які зафіксували спостерігачі організації під час проведення виборів у місті Харкові та на Черкащині й Херсонщині.