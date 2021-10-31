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31 жовтня 2021, 08:31 22

Сьогодні в Україні проходять вибори: обиратимуть нардепів та мера Харкова

31 жовтня 2021, 08:31 22
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Фото: з відкритих джерел
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У неділю, 31 жовтня, в Україні відбуваються вибори одразу у декількох регіонах: у Харкові обиратимуть нового мера міста, а у Херсонській (округ №184) та Черкаській (округ №197) областях відбудуться довибори у Раду

Про особливості голосування у цьому році нагадує RegioNews.

Також міських голів обиратимуть у Липовці (Вінницька область), Теребовлі (Тернопільська область) та Комарні (Львівська область). Окрім того, відбудуться вибори двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Так, виборчі дільниці працюватимуть з 8 години ранку і до 20:00. Для того, щоб отримати бюлетень і проголосувати, необхідно надати документ, що засвідчує особу:

  • паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи ID-картки;
  • військовий квиток для військовослужбовців;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Водночас у ЦВК зазначають, що електронний паспорт не підійде для отримання бюлетеню, оскільки, згідно з постановою Кабміну, перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон з використанням унікального електронного ідентифікатора в режимі реального часу є обов’язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг.

Також зазначається, що, згідно з законом, проведення виборів не віднесено до послуг, для отримання яких може бути використано електронний паспорт.

Окрім того, у ЦВК нагадали, що для здійснення волевиявлення не потрібно мати ні сертифікат вакцинації, ні результати COVID-тестування. Однак, у комісії рекомендували взяти з собою крім документів маску, антисептик та особисту авторучку, а також дотримуватись у приміщенні соціальної дистанції.

Нагадаємо, 29 жовтня завершився процес ведення передвиборчої агітації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), у суботу був день "тиші".

Як повідомлялося, у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи на виборах 31 жовтня.

вибори Харків голосування ЦВК Кандидат ТВК

 
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