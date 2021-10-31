Підвіз виборців та контрольоване голосування: КВУ назвав основні порушення у день виборів

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У Комітеті виборців України назвали основні порушення, які зафіксували спостерігачі організації під час проведення виборів у місті Харкові та на Черкащині й Херсонщині

Про це йдеться у повідомленні КВУ у Facebook, передає RegioNews.

Так, у виборчому окрузі №197 (Черкаська область) спостерігачі КВУ повідомляють про факти присутності біля виборчих дільниць сторонніх осіб-контролерів, які зустрічають виборців та роблять відповідні відмітки у листах, що нагадують списки виборців.

В організації повідомляють, що у цих листах також вказані т.зв. "коди волонтерів", адреси та телефони виборців. Також у цих списках відмічається інформація про "час підвезення виборців" до дільниць.

Такі факти можуть свідчити про організацію контрольованого голосування, яке може бути частиною механізму підкупу виборців", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спостерігачі КВУ повідомляють, що такі факти мали місце у с. Дахнівка (в.д. 711030, 711031), с. Нова Дмитрівка (в.д. 710212) та м. Черкаси (в.д. 711069, 711072).

Також, за інформацією спостерігачів КВУ, у день голосування було зафіксовано понад 10 фактів присутності біля виборчих дільниць невідомих осіб, які були одягнуті у брендований одяг, що повторював кольорову гаму, шрифти та стилістику політичної партії "Слуга народу”.

Такі дії є порушенням чинного законодавства, яким заборонено проведення агітації в день голосування. Також наявність осіб у брендованому одязі в стилістиці символіки партії може бути ознакою механізму контрольованого голосування.

В окрузі №184 (Херсонська область) спостерігачі КВУ повідомляють про низку фактів організації т. зв. "народного спостереження” в день голосування, які можуть свідчити про застосування технології підкупу виборців.

Так, на виборчі дільниці приходять виборці, які представляються народними спостерігачами, звертаються до членів виборчих комісій з проханням їх зареєструвати, перебували на дільницях впродовж короткого часу та приймали участь у голосуванні.

У Харкові спостерігачі КВУ повідомляють про наявність незаконної агітації в день голосування. Так, навпроти автовокзалу розміщено матеріали, виконані в стилістиці виборчої кампанії кандидата Ігоря Терехова (на будівлі розміщено напис: "Люби Харків”).

Окрім того, зафіксовано випадки недотримання протиепідемічних норм на виборчих дільницях. У ОВО №197 спостерігачі КВУ вказали на понад 20 фактів недотримання норм щодо протидії коронавірусної інфекції. Як правило, дотримання норм залежить від позиції голови ДВК та його трактування відповідних вимог.

Раніше повідомлялось, що у Черкаській та Херсонській областях правоохоронці фіксують перші повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства на довиборах у Раду. На Черкащині зафіксовано понад 10 повідомлень про порушення виборчого законодавства, а на Херсонщині поліція отримала поки 4 повідомлення.

Нагадаємо, лише за перші чотири години роботи виборчих дільниць у Харкові до правоохоронців надійшло 22 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Особовий склад поліції Харківщини працює у посиленому варіанті несення служби.