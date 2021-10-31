В ЦИК заявили, что выявленные нарушения на выборах не влияют на результаты голосования

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Выявленные нарушения в ходе голосования на выборах 31 октября не имеют системного характера и не влияют на результат

Об этом заявил в ходе включения на своей странице в Facebook член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, пишет RegioNews.

"Вся информация, которая выходит о нарушениях, свидетельствует, что они не имеют системного характера, не влияют на результаты всеобщих выборов”, - сказал он.

Постивый добавил, что сейчас избирательный процесс проходит в штатном режиме, выборы проходят в конкурентных условиях.

"Я надеюсь, что на такой ноте мы и завершим избирательный процесс”, - подчеркнул Постивый.

Напомним, сегодня проходят выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова выбирают городского голову.

В Комитете избирателей Украины назвали основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели организации во время проведения выборов в городе Харькове и на Черкасщине и Херсонщине.