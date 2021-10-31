16:56  31 октября
В Минцифре упростили получение COVID-сертификата в "Дії"
14:48  31 октября
Выборы в Украине: стала известна явка избирателей на Херсонщине и Черкасщине
13:36  31 октября
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 17:28

В ЦИК заявили, что выявленные нарушения на выборах не влияют на результаты голосования

31 октября 2021, 17:28
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Выявленные нарушения в ходе голосования на выборах 31 октября не имеют системного характера и не влияют на результат

Об этом заявил в ходе включения на своей странице в Facebook член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, пишет RegioNews.

"Вся информация, которая выходит о нарушениях, свидетельствует, что они не имеют системного характера, не влияют на результаты всеобщих выборов”, - сказал он.

Постивый добавил, что сейчас избирательный процесс проходит в штатном режиме, выборы проходят в конкурентных условиях.

"Я надеюсь, что на такой ноте мы и завершим избирательный процесс”, - подчеркнул Постивый.

Напомним, сегодня проходят выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова выбирают городского голову.

В Комитете избирателей Украины назвали основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели организации во время проведения выборов в городе Харькове и на Черкасщине и Херсонщине.

выборы Черкассы мэр Харьков Херсон ЦИК выборы Харьков

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram