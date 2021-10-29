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29 жовтня 2021, 15:15 1802

На Киву відкрито кримінальне провадження за статтею "державна зрада"

29 жовтня 2021, 15:15 1802
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Фото з відкритих джерел
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Кримінальне провадження за статтею "державна зрада" відкрито на народного депутата Іллю Киву

Про це повідомляється на сайті партії "УДАР Віталія Кличка", передає RegioNews.

Провадження було відкрито за офіційним зверненням до правоохоронних органів "УДАРу Віталія Кличка".

Відповідний лист надійшов з Офісу Генерального прокурору до голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного,.

Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви щодо протиправних дій народного депутата України Киви І. В. Генеральним прокурором 23.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, — йдеться у листі.

Як повідомлялося, 8 жовтня "УДАР" вимагав у СБУ порушити справу про держзраду проти Киви.

Також порушено кримінальну справу за фактом стрілянини нардепа від ОПЗЖ Киви.

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