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26 жовтня 2021, 19:56 325

Нацкорпус мітингував під Офісом генпрокурора

26 жовтня 2021, 19:56 325
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Фото сайт Нацкорпусу
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Активісти "Національного корпусу" провели біля Офісу генпрокурора акцію з вимогою оголосити підозру меру м. Кремінна Володимиру Струку

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає RegioNews.

Активісти звинувачують мера у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Акція супроводжувалася демонстрацією фотодоказів співпраці Струка з окупантами у 2014 році. Струка звинувачують у підтримці сепаратистів, фінансуванні терористичних угрупувань, організації псевдореферендуму та інших злочинах.

Це людина, яка є фінансовим та ідейним організатором референдуму 11 травня 2014 року. Людина, яка 9 травня казала, що якщо українські солдати ступлять на землю Донбасу, то вони негайно будуть знищені. Це людина, яка організувала загони т.зв. "самооборони” із злочинців та афганців, які стали частиною незаконних збройних формувань "Зоря" та "Бетмен", - заявив під час виступу керівник Луганського обласного осередку Нацкорпусу Владислав Кирилов.

Після акції Нацкорпус передав звернення до генпрокурора Ірини Венедіктової з вимогою вручити Струку підозру за існуючими кримінальними провадженнями, завершити розслідування та передати справи до суду.

Як повідомлялося, суд продовжив арешт кандидатові в нардепи по 197 округу на Черкащині.

Офіс генпрокурора митинг Нацкорпус держзрада активісти

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