У Херсоні заговорили про введення локдауну у місті та пропускного режиму

з відкритих джерел

У Херсоні та Херсонському районі може бути запроваджений локдаун через високий рівень захворюваності на COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву під час селекторної наради заступника голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Якименка.

За його словами, наразі показник захворюваності в обласному центрі – 1 996 випадків на 100 тисяч населення.

За словами Якименка, є вірогідність введення у Херсоні і Херсонському районі локдауну і запровадження перепусток для пересування.

Також високою є захворюваність на території колишніх Каланчацького і Голопристанського району Херсонщини.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а 734 пацієнти померли. Серед нових захворілих - 1 414 дітей