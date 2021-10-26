12:57  26 жовтня
Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації
12:32  26 жовтня
Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці"
08:06  26 жовтня
Доба на Донбасі: через дії бойовиків поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2021, 12:45 1120

У Херсоні заговорили про введення локдауну у місті та пропускного режиму

26 жовтня 2021, 12:45 1120
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Херсоні та Херсонському районі може бути запроваджений локдаун через високий рівень захворюваності на COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву під час селекторної наради заступника голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Якименка.

За його словами, наразі показник захворюваності в обласному центрі – 1 996 випадків на 100 тисяч населення.

За словами Якименка, є вірогідність введення у Херсоні і Херсонському районі локдауну і запровадження перепусток для пересування.

Також високою є захворюваність на території колишніх Каланчацького і Голопристанського району Херсонщини.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а 734 пацієнти померли. Серед нових захворілих - 1 414 дітей

COVID-19 Херсон локдаун перепустка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua