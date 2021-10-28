"Красный" уровень эпидопасности в регионе не повлияет на проведение выборов 31 октября, - ЦИК
В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в "красной" зоне
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Facebook, передает RegioNews.
Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно, - отметили в ЦИК.
В комиссии напомнили, что на избирательный участок в воскресенье нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.
Также в ЦИК отметили, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке.
Как сообщалось, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс - процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Выборы в них состоятся 31 октября.
Также 31 октября состоятся выборы мэра Харькова.
Также известно, что с 30 октября семь областей переходят в "красную" зону карантина: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области. В Минздраве не исключают дальнейшего расширения "красной зоны".