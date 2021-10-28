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28 октября 2021, 15:05 5

"Красный" уровень эпидопасности в регионе не повлияет на проведение выборов 31 октября, - ЦИК

28 октября 2021, 15:05 5
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Фото из открытых источников
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В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в "красной" зоне

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Facebook, передает RegioNews.

Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно, - отметили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что на избирательный участок в воскресенье нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.

Также в ЦИК отметили, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке.

Как сообщалось, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс - процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Выборы в них состоятся 31 октября.

Также 31 октября состоятся выборы мэра Харькова.

Также известно, что с 30 октября семь областей переходят в "красную" зону карантина: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области. В Минздраве не исключают дальнейшего расширения "красной зоны".

выборы COVID-19 эпидемия ЦИК красная зона

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