Львівщина переходить до "червоної зони": перелік обмежень

Фото: loda.gov.ua

Львівська область з 30 жовтня переходить до "червоної" зони епіднебезпеки. У зв’язку з цим, обласна комісія ТЕБ і НС визначила перелік обмежувальних заходів, які діятимуть в області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Львівської обласної державної адміністрації.

"Червона" зона вводиться при перевищенні протягом трьох днів поспіль хоча б двох показників. На Львівщині перевищені три показники, відповідно до постанови Кабміну № 1236: показник виявлення ковіду серед обстежених осіб, кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення та кількість зайнятих ліжок з киснем", - повідомила Наталія Іванченко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У зв’язку з цим, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила встановити з 00:00 год 30 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки на території Львівської області та запровадити на території області обмежувальні протиепідемічні заходи.

Зокрема, вирішено заборонити приймання відвідувачів:

сфери громадського харчування (барами, ресторанами, кафе, тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

у торгово-розважальних центрах;

у інших закладах розважальної діяльності;

суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (за вийнятком аптек, ветеринарних аптек, магазинів побутової хімії і т. д.).

Також заборонено:

проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із виробництвом аудіовізуальних творів;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, інших) заходів;

діяльність ринків, крім продовольчих;

робота закладів освіти учнями, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів;

посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

роботу підвісних канатних доріг;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелів, хостелів і т д.).

"Обмеження вступають в дію у суботу, 30 жовтня. Вони орієнтовані на те, що люди, які мають паспорти вакцинації, матимуть можливість відвідувати різні заклади та заходи. Зазначу, що вимога щодо повної вакцинації відтепер стосується на лише працівників закладів, а й відвідувачів", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Нагадаємо, з 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.