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28 жовтня 2021, 13:46 9

Львівщина переходить до "червоної зони": перелік обмежень

28 жовтня 2021, 13:46 9
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Фото: loda.gov.ua
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Львівська область з 30 жовтня переходить до "червоної" зони епіднебезпеки. У зв’язку з цим, обласна комісія ТЕБ і НС визначила перелік обмежувальних заходів, які діятимуть в області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Львівської обласної державної адміністрації.

"Червона" зона вводиться при перевищенні протягом трьох днів поспіль хоча б двох показників. На Львівщині перевищені три показники, відповідно до постанови Кабміну № 1236: показник виявлення ковіду серед обстежених осіб, кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення та кількість зайнятих ліжок з киснем", - повідомила Наталія Іванченко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У зв’язку з цим, обласна комісія ТЕБ і НС вирішила встановити з 00:00 год 30 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки на території Львівської області та запровадити на території області обмежувальні протиепідемічні заходи.

Зокрема, вирішено заборонити приймання відвідувачів:

  • сфери громадського харчування (барами, ресторанами, кафе, тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки і замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;
  • у торгово-розважальних центрах;
  • у інших закладах розважальної діяльності;
  • суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (за вийнятком аптек, ветеринарних аптек, магазинів побутової хімії і т. д.).

Також заборонено:

  • проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана із виробництвом аудіовізуальних творів;
  • роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, інших) заходів;
  • діяльність ринків, крім продовольчих;
  • робота закладів освіти учнями, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів 1-4-х класів;
  • посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами;
  • проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;
  • роботу підвісних канатних доріг;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелів, хостелів і т д.).

"Обмеження вступають в дію у суботу, 30 жовтня. Вони орієнтовані на те, що люди, які мають паспорти вакцинації, матимуть можливість відвідувати різні заклади та заходи. Зазначу, що вимога щодо повної вакцинації відтепер стосується на лише працівників закладів, а й відвідувачів", - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Нагадаємо, з 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

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