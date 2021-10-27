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27 жовтня 2021, 16:59 3

Новий очільник Херсонщини залишиться у бюлетені з виборів народного депутата

27 жовтня 2021, 16:59 3
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Опора
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Новопризначений голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута залишиться в бюлетенях кандидатом у депутати Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №184 (Херсонська область), оскільки скасування його реєстрації вже неможливе

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення громадянської мережі "Опора" у Facebook

"Геннадій Лагута залишиться в бюлетенях як кандидат у народні депутати і окрузі №184, адже відмовитися від балотування можна було лише до 18 жовтня", – йдеться у дописі

При цьому штамп "Вибув" також не ставиться, тому що для цього у законодавстві передбачено окремі підстави.

Це може бути звернення кандидата в депутати про відмову від балотування, але не пізніше ніж за 12 днів до дня голосування у разі припинення громадянства, відбуття кандидата за межі України на постійне проживання, визнання кандидата недієздатним або у разі його смерті.

У середу Зеленський звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря та призначив на цю посаду заступника голови Херсонської обласної ради, кандидата в депутати Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №184 (Херсонська область) Геннадія Лагуту.

Херсон вибори депутат голосування

 
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