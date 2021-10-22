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22 жовтня 2021, 10:23 54

Рада переголосує частину законопроєкту про олігархів - депутат

22 жовтня 2021, 10:23 54
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з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендує Верховній Раді переголосувати взаємовиключні поправки до законопроєкту про олігархів та внести до нього уточнення

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал лідера фракції "Голос" Ярослава Желізняка

"Оборонний Комітет знову вранці зібрався і прийняв рішення переголосовувати ряд правок до закону 5599 про олігархів", - написав парламентар.

Зокрема, комітет рекомендує уточнити процедуру розгляду на засіданні Ради нацбезпеки та оборони питання про включення особи до Реєстру олігархів.

Рішення про виключення з реєстру особи ухвалюється на підставі її заявив, в разі якщо викладені факти будуть підтверджені Ради нацбезпки та оборони.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 вересня ухвалила законопроєкт про олігархів.

Відповідно до документа, особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Однак потенційні олігархи можуть дати пояснення, які потенційно можуть вплинути на рішення.

Також законопроєктом передбачено наявність представника олігарха. Тобто особи, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха.

Крім цього олігархам забороняється фінансувати політичну агітацію. У порівнянні з першим читанням додано підставу для звільнення голови Антимонопольного комітету, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна України, Генпрокурора та його заступників . Тепер цих посадовців можна буде звільнити за неподання чи несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами

РНБО олігархи комітет реєстр

 
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