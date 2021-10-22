Стало відомо, кого з посадовців покарали за помилки в санкційних списках РНБО

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За помилки при складанні санкційних списків було звільнено керівництво департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції

Як передає RegioNews, про це під час години запитань до уряду повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Було проведено службову перевірку. За резульатами неї з Нацполіції звільнено низку осіб, зокрема і керівництво департаменту стратегічних розслідувань", - повідомив міністр

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю, 15 жовтня, визнав, що у рішенні Ради нацбезпеки, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, раніше була допущена помилка відносно 108 осіб. Помилки були допущені при підготовці матеріалів МВС