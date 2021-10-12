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12 жовтня 2021, 20:51 4

Комерційний імпорт з РФ та Білорусі для проходження опалювального сезону в Україні не розглядається – Міненерго

12 жовтня 2021, 20:51 4
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Фото з відкритих джерел
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Питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону в Україні не розглядається

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі, — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві енергетики України повідомляють, що збільшений майже удвічі в серпні графік накопичення вугілля передбачає можливість сталого проходження ОЗП у самих критичних умовах.

Фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля. Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному, — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, на Львівщині оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність постачання газу бюджетникам.

5 жовтня повідомлялося, що українські ТЕС мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.

РФ Білорусь імпорт Міненерго опалювальний сезон

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