Комерційний імпорт з РФ та Білорусі для проходження опалювального сезону в Україні не розглядається – Міненерго
Питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі для планового проходження опалювального сезону в Україні не розглядається
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.
Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі, — йдеться в повідомленні.
У Міністерстві енергетики України повідомляють, що збільшений майже удвічі в серпні графік накопичення вугілля передбачає можливість сталого проходження ОЗП у самих критичних умовах.
Фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано. Що було зроблено, зокрема, для збільшення імпорту вугілля. Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному, — зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, на Львівщині оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність постачання газу бюджетникам.