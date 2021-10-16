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16 жовтня 2021, 16:17 38

"Голос" закликає скасувати результати голосування за закон про олігархів

16 жовтня 2021, 16:17 38
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Голос" закликає вирішити проблему закону про олігархів шляхом скасування результатів голосування на найближчому пленарному засіданні

Про це заявила народна депутатка, лідерка партії Кіра Рудик в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Перш за все, юридично у нас є перший крок - у вівторок будуть винесені постанови про скасування цього закону, ми, звичайно, будемо їх підтримувати, - заявила нардеп.

Вона зазначила, що ідея закону про деолігархізацію спаплюжена.

Зараз та форма і той зміст, які були прийняті, вони, по-перше, не будуть працювати, а по-друге, кількість злочинів, які були допущені під чай прийняття і під час підписання - вони абсолютно нівелюють можливість цього закону працювати, - додала Рудик.

Вона також закликала парламент дочекатися висновків Венеційської комісії щодо його законопроекту.

Як повідомлялося, голова Ради Стефанчук пояснив: що буде з законом про деолігархізацію – вирішиться після розгляду 12 блокуючих постанов.

Раніше попередній голова Ради Разумков заявив, що підпише тільки "коректний текст" закону про олігархів.

Також ексспікер заявляв, що Зеленський має ветувати закон "про олігархів" для виправлення колізії у ньому.

закон Голос голосування олігархи Кіра Рудик

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