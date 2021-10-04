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04 жовтня 2021, 15:39 55

З "Слуги народу" планують виключити депутатку, яка проголосувала проти закону про олігархів - Корнієнко

04 жовтня 2021, 15:39 55
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з відкритих джерел
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Народного депутата Людмилу Буймістер, яка проголосувала проти закону про олігархів планують виключити зі складу фракції "Слуга народу"

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше голосувала червоною кнопкою, і це є червоною лінією. Це Людмила Буймистер, мажорітарщіца по Києву. Виняток її з фракції, як і її самостійний вихід, не приведе до складання мандата. Думаю, що це питання теж потрібно ставити до порядку денного", - сказав глава партії Олександр Корнієнко.

Водночас депутатів, які не підтримують відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова партія наразі не планує виключати

Нагадаємо, що 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Пізніше депутати подали 10 постанов про скасування голосування за закон. Крім цього у законопроєкті знайшли взаємовиключні норми щодо того, хто буде адмініструвати реєстр олігархів. Однак перший віце-спікер Руслан Стефанчук зачитав зміни до стенограми Ради стосовно розгляду законопроєкту про олігархів. У "Слузі народу" вважають, що наразі є всі підстави для підписання документу.

Зі свого боку, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підпише лише коректний текст законопроєкту про олігархів.

Слуга народа депутат олігархи голосування

 
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