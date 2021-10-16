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16 октября 2021, 16:17 25

"Голос" призывает отменить результаты голосования за закон об олигархах

16 октября 2021, 16:17 25
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Фото из открытых источников
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Фракция "Голос" призывает решить проблему закона об олигархах путем отмены результатов голосования на ближайшем пленарном заседании

Об этом заявила народный депутат, лидер партии Кира Рудык в эфире "Украина 24", передает RegioNews.

Прежде всего, юридически у нас есть первый шаг - во вторник будут вынесены постановления об отмене этого закона, мы, конечно, будем их поддерживать, - заявила нардеп.

Она отметила, что идея закона о деолигархизации осквернена.

Сейчас и форма и тот смысл, которые были приняты, они, во-первых, не будут работать, а во-вторых, количество преступлений, которые были допущены во время приема и во время подписания - они абсолютно нивелируют возможность этого закона работать, - добавила Рудик.

Она также призвала парламент дождаться выводов Венецианской комиссии по его законопроекту.

Как сообщалось, председатель Рады Стефанчук пояснил: что будет с законом о деолигархизации - решится после рассмотрения 12 блокирующих постановлений.

Ранее предыдущий председатель Рады Разумков заявил, что подпишет только "корректный текст" закона об олигархах.

Также экс-спикер заявлял, что Зеленский должен ветировать закон "об олигархах" для исправления коллизии в нем.

закон Голос голосование олигархи Кира Рудик

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