"Голос" призывает отменить результаты голосования за закон об олигархах
Фракция "Голос" призывает решить проблему закона об олигархах путем отмены результатов голосования на ближайшем пленарном заседании
Об этом заявила народный депутат, лидер партии Кира Рудык в эфире "Украина 24", передает RegioNews.
Прежде всего, юридически у нас есть первый шаг - во вторник будут вынесены постановления об отмене этого закона, мы, конечно, будем их поддерживать, - заявила нардеп.
Она отметила, что идея закона о деолигархизации осквернена.
Сейчас и форма и тот смысл, которые были приняты, они, во-первых, не будут работать, а во-вторых, количество преступлений, которые были допущены во время приема и во время подписания - они абсолютно нивелируют возможность этого закона работать, - добавила Рудик.
Она также призвала парламент дождаться выводов Венецианской комиссии по его законопроекту.
Как сообщалось, председатель Рады Стефанчук пояснил: что будет с законом о деолигархизации - решится после рассмотрения 12 блокирующих постановлений.
Ранее предыдущий председатель Рады Разумков заявил, что подпишет только "корректный текст" закона об олигархах.