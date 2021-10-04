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04 жовтня 2021, 12:56 40

Разумков заявив, що підпише тільки "коректний текст" закону про олігархів

04 жовтня 2021, 12:56 40
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що підпише закон про олігархів, як тільки до нього надійде "коректний текст" документа

Про це він повідомив під час погоджувальної Ради, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Тільки до мене надійде коректний текст закону, за який проголосувала Рада, я підпишу його. Але тут всі розповідають, як вони дуже швидко хочуть, щоб цей закон був підписаний. А що ж ні одна фракція не подала пропозицію про розгляд постанов про скасування рішення Верховної Ради? Жодна", - заявив Разумков.

Він також підкреслив, що спікер парламенту має підписувати той закон, який ухвалила Рада.

За його словами, "рішення приймає український парламент, і за те, за що голосує український парламент, я, як спікер, повинен підписати".

Нагадаємо, сьогодні частина керівників парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради, продемонструвавши незгоду з Разумковим. Голови парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради. Таким чином вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради.

Раніше повідомлялось, що у вересні парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів. Документ проголосували з деякими суперечностями у поправках. Станом на 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков його не підписав. Згідно до документу для держслужбовців і народних обранців у законопроєкті передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність включно зі звільненням.

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