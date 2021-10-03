Зеленський розповів, яку відповідальність нестиме за порушення закону про олігархів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що буде нести політичну відповідальність в разі недекларування зустрічей з олігархами після набуття чинності законопроєкту про олігархів

Як передає RegioNews про це Глава держави заявив на прес-конференції по завершенні "великої фракції партії "Слуга народу" у Трускавці.

"У мене найбільша відповідальність, яка є, через такі зустрічі. У мене відповідальність політична... Рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського. Тому політична відповідальність – найпотужніша відповідальність, яка в мене є. І якщо у мене зустрічі з великим бізнесом, я вважаю, що в мене зустрічі повинні бути навіть не в 99, а в 100% повинні відбуватися на Банковій", – заявив президент.

Він додав, що не зацікавлений у зустрічах з бізнесменами, але влада до них звертатиметься, якщо постане питання залучення коштів на розбудову спортивної інфраструктури для того, щоб Україна приймала Олімпіаду, оскільки у бюджеті на такі проєкти недостатньо коштів

Нагадаємо, у вересні парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про олігархів. Документ проголосували з деякими суперечностями у поправках. Станом на 3 жовтня голова Верховної Ради Дмитро Разумков його не підписав. Згідно до документу для держслужбовців і народних обранців у законопроєкті передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність включно зі звільненням.

За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, документ набуде чинності за півроку.