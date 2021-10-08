Нардепи виділили додаткові 12 млрд грн на субсидії

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Верховна Рада 8 жовтня ухвалила закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

За ухвалення у другому читанні та в цілому законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів" (№6052) проголосували 256 депутатів (при необхідному мінімумі у 226 голосів), пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідний законопроект пропонує внести зміни до видаткової частини бюджету, збільшивши її на 39,4 млрд грн — з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Це стало можливим завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.

Зокрема, передбачається виділення 15 млрд грн "Укравтодору" на розвиток інфраструктури, 1,5 млрд грн – на "Велике будівництво", 12 млрд грн - на субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства, 3,8 млрд грн - на покриття дефіциту коштів на зарплати військовослужбовцям; 2 млрд грн - на оплату пакета послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19, 1 млрд грн - на покриття боргів із заробітної плати перед шахтарями, 4,09 млрд грн - на Збройні сили України, 2,5 млрд грн на субвенції для соціально-економічного розвитку місцевим бюджетам, 282 млн грн - на виплату компенсацій за житло внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, раніше у Кабміні повідомляли, що планують просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень до кінця року.