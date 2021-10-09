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09 жовтня 2021, 11:32 62

Новий голова Ради Стефанчук пояснив причину відставки Разумкова

09 жовтня 2021, 11:32 62
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Фото: з відкритих джерел
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За словами нового спікера парламенту Руслана Стефанчука, причиною відставки Дмитра Разумкова з посади голови Ради стала необхідність виконання програми президента та партії, а не "помста" з боку "Слуги народу"

Як передає RegioNews, про це Стефанчук заявив в ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера".

Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це рішення було прийнято політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом", - сказав Стефанчук.

На думку спікера, були певні речі, які не давали можливості фракції та президенту виконати свої обіцянки.

"Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості й фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада обрала Руслана Стефанчука новим очільником парламенту та відкликала його з посади першого віцеспікера. Перед цим депутати провели рейтингове голосування за кандидатів на посаду спікера, за результатами якого теж переміг Стефанчук. За нього проголосували 257 народних депутатів.

Верховна Рада депутат Дмитро Разумков парламент Руслан Стефанчук

 
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