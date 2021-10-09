Новий голова Ради Стефанчук пояснив причину відставки Разумкова

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За словами нового спікера парламенту Руслана Стефанчука, причиною відставки Дмитра Разумкова з посади голови Ради стала необхідність виконання програми президента та партії, а не "помста" з боку "Слуги народу"

Як передає RegioNews, про це Стефанчук заявив в ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера".

Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це рішення було прийнято політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом", - сказав Стефанчук.

На думку спікера, були певні речі, які не давали можливості фракції та президенту виконати свої обіцянки.

"Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості й фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада обрала Руслана Стефанчука новим очільником парламенту та відкликала його з посади першого віцеспікера. Перед цим депутати провели рейтингове голосування за кандидатів на посаду спікера, за результатами якого теж переміг Стефанчук. За нього проголосували 257 народних депутатів.