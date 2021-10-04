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04 жовтня 2021, 17:30 7

Корнієнко каже, що Разумкова можуть звільнити вже цього тижня, спікер відповів

04 жовтня 2021, 17:30 7
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з відкритих джерел
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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня

Як передає RegioNews, про це він заявив під час брифінгу після засідання Погоджувальної ради

"Я думаю, що якщо зараз ми будемо просуватися в рамках Регламенту без апаратних шпильок, то ми можемо на цьому тижні це питання вирішити. Є певний строк у 2 дні на підготовку звіту Голови Верховної Ради, але цей строк не обмежує можливість розгляду. Тобто, якщо ми призначаємо розгляд питання за 5 днів, то за 3 дні повинен дати він звіт, але якщо призначаємо ми за 1 день, незрозуміло, чи є це обмеженням, це не обмеження, на нашу думку", - сказав Корнієнко.

У свою чергу, спікер парламенту Дмитро Разумков зазначає, що голосування щодо його звільнення з посади може відбутися не раніше ніж через 10 днів після отримання апаратом парламенту відповідних підписних листів

"Як тільки в апарат парламенту надійдуть документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання - буде запущена відповідна процедура. Вона триває не більше 10 днів. За цей час готуються звіт Голови Верховної Ради, а також звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису парламенту на поточний рік. Всі матеріали надаються народним депутатам за два дні до розгляду відкликання в сесійній залі. А далі Верховна Рада визначиться шляхом голосування: якщо пропозиція набере 226 голосів - буде новий голова парламенту, якщо ні - продовжимо працювати", - написав Разумков на своїй сторінці в Facebook

Нагадаємо, що у Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.

Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.

Верховна Рада відставка спікер звіт голосування

 
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