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02 жовтня 2021, 16:57 18

Зеленський прокоментував ймовірне звільнення Разумкова

02 жовтня 2021, 16:57 18
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Глави держави телеканалу Дом

На його думку очільнику парламенту не варто було виносити в публічну площину питання відставки.

"Для мене все дуже просто…Якщо ми боремося з олігархами – підпишіть закон, якщо не підписуєте- шукайте іншу команду…Якщо не підтримуєте санкційну політику щодо пана Медведчука(Разумков утримався під час голосування за санкції стосовно "телеканалів Медведчука" - ред.), то це означає, що у Вас інші політичні погляди і маєте жити власним політичним життям", - зауважив Глава держави.

Нагадаємо, що за словами нардепа Олексія Устенка фракція "Слуга народу" зібрала 150 підписів за розгляд питання про відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Водночас його колега Юлія Гришина повідомила, що наразі зібрано 124 підписи. За неофіційною інформацію, відставку Разумкова готові підтримати 238 депутатів. Відповідний проєкт постанови можуть розглянути вже найближчого пленарного тижня.

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