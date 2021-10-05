РНБО запустила портал з українськими санкційними списками

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Рада національної безпеки і оборони запустила в тестовому режимі сайт з українськими санкційними списками. У ньому перебувають майже 4 тисячі записів з фізичними особами, а також майже 2 тисячі - з юридичними

Сайт sanctions-t.rnbo.gov.ua знаходиться у режимі тестової експлуатації, інформує RegioNews.

Так, на сайті міститься перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції.

На сайті реалізовували функцію пошуку фігуранта по ПІБ, а також вказали дату і номер президентського указу, дату народження фігуранта, його громадянство, рід діяльності, місце проживання та термін дії санкцій.

Відносно юридичних осіб вказали назви компаній, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій.

Раніше повідомлялось, що Рада нацбезпеки та оборони застосувала персональні економічні санкції до 3 фізичних та 24 юридичних осіб, яких підозрюють у контрабанді.

Як повідомлялося, 7 липня РНБО ввела санкції проти 100 українців услід за Мінфіном США. Громадяни України, які перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США, потрапили до санкційного списку РНБО.