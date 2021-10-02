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02 жовтня 2021, 15:00 157

У "Слузі народу" розповіли, коли планують повернути Крим та окуповану частину Донбасу

02 жовтня 2021, 15:00 157
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з відкритих джерел
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Програма трансформації України-2030 передбачає повернення Криму та окупованої частини Донбасу до 2030 року

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook нардепа Мар’яни Безуглої,яка оприлюднила слайди з презентації.

"Яка наша спільна мета? У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони і стала розвиненою економікою", – зазначається на слайдах.

На наступному слайді також вказані головні пріоритети "Програми трансформації України-2030".

Нагадаємо у Трускавці триває засідання "великої фракції" "Слуга народу". Наразі до готелю, де відбуваєтсья засідання прибув Президент України Володимир Зеленський, а депутати провладної фракції розпочали збір підписів щодо відкликання очільника парламенту Дмитра Разумкова.

Донбас Слуга народа президент фракція депутати

 
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