У "Слузі народу" розповіли, коли планують повернути Крим та окуповану частину Донбасу
Програма трансформації України-2030 передбачає повернення Криму та окупованої частини Донбасу до 2030 року
Про це пише Regionews з посиланням на Facebook нардепа Мар’яни Безуглої,яка оприлюднила слайди з презентації.
"Яка наша спільна мета? У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони і стала розвиненою економікою", – зазначається на слайдах.
На наступному слайді також вказані головні пріоритети "Програми трансформації України-2030".
Нагадаємо у Трускавці триває засідання "великої фракції" "Слуга народу". Наразі до готелю, де відбуваєтсья засідання прибув Президент України Володимир Зеленський, а депутати провладної фракції розпочали збір підписів щодо відкликання очільника парламенту Дмитра Разумкова.
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