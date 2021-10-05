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05 жовтня 2021, 16:04 65

Кілька фракцій парламенту ініціювали другу погоджувальну раду за тиждень

05 жовтня 2021, 16:04 65
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Фото з відкритих джерел
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Низка фракцій Верховної Ради ініціювала проведення цього тижня ще одного засідання Погоджувальної ради Верховної Ради

Це підтвердив депутат від "Слуги народу” Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Порядок денний не був проголосований вчора на погоджувальній, тому фактично зараз склалась така ситуація, що у нас немає порядку денного. Поки його не буде, Раді немає по чому працювати, тому чекаємо, — сказав Устенко.

Зі слів нардепа, засідання планують провести завтра, 6 жовтня. Ініціювали таке засідання фракція "Слуга народу” і депгрупи "За майбутнє”, "Довіра”.

Водночас нардеп не певен, чи буде засідання вести Дмитро Разумков, якого сьогодні відсторонили від ведення низки пленарних засідань.

Як повідомлялося, учора трапився демарш на погоджувальній раді: керівники комітетів пішли з засідання через незгоду зі спікером.

Уже сьогодні Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради: шестеро "слуг" були проти.

погоджувальна рада Слуга народа фракція ініціативи Верховна Рада

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