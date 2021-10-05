Кілька фракцій парламенту ініціювали другу погоджувальну раду за тиждень
Низка фракцій Верховної Ради ініціювала проведення цього тижня ще одного засідання Погоджувальної ради Верховної Ради
Це підтвердив депутат від "Слуги народу” Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Порядок денний не був проголосований вчора на погоджувальній, тому фактично зараз склалась така ситуація, що у нас немає порядку денного. Поки його не буде, Раді немає по чому працювати, тому чекаємо, — сказав Устенко.
Зі слів нардепа, засідання планують провести завтра, 6 жовтня. Ініціювали таке засідання фракція "Слуга народу” і депгрупи "За майбутнє”, "Довіра”.
Водночас нардеп не певен, чи буде засідання вести Дмитро Разумков, якого сьогодні відсторонили від ведення низки пленарних засідань.
Як повідомлялося, учора трапився демарш на погоджувальній раді: керівники комітетів пішли з засідання через незгоду зі спікером.
Уже сьогодні Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради: шестеро "слуг" були проти.