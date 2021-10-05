Несколько фракций парламента инициировали второй согласительный совет за неделю

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Ряд фракций Верховной Рады инициировал проведение на этой неделе еще одного заседания Согласительного совета Верховной Рады

Это подтвердил депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Повестка дня не была проголосована вчера на согласительном, поэтому фактически сейчас сложилась такая ситуация, что у нас нет повестки дня. Пока его не будет, Раде нет по чем работать, поэтому ждем, — сказал Устенко.

По словам нардепа, заседание планируют провести завтра, 6 октября. Инициировали такое заседание фракция "Слуга народа” и депгруппы "За майбутне”, "Довира”.

В то же время нардеп не уверен, будет ли заседание вести Дмитрий Разумков, которого сегодня отстранили от ведения ряда пленарных заседаний.

Как сообщалось, вчера случился демарш на согласительном совете: руководители комитетов ушли с заседания из-за несогласия со спикером.