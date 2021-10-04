Разумков каже, що не буде ініціювати процедуру імпічменту Зеленського

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує збирати підписи народних депутатів за ініціювання імпічменту президента Володимира Зеленського у разі відкликання його з посади голови парламенту

Про це Разумков сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, передає RegioNews.

"Ні, я не планую збирати підписи про імпічмент президента. А процедури, ви знаєте, виписані чітко в Регламенті, як це відбувається", - прокоментував Голова ВР.

Нагадаємо, що народні депутати з фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Це відбулося в межах дводенного виїзного засідання фракції "СН" у Трускавці.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.