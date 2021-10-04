У "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради

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Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що наразі основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради є перший заступник спікера Руслан Стефанчук

Як передає RegioNews, про це Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Слуга" повідомила, що у Трускавці пройшло тривале засідання фракції, на якій відбулася "абсолютно відверта розмова" щодо посади спікера Ради.

Дійсно, це рішення досить важке. Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук, який є першим віцеспікером", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів, що фракція "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Раніше повідомлялось, що фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Разумкова з посади спікера парламенту. Цієї кількості достатньо для реєстрації проєкту постанови про його відставку.