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04 октября 2021, 15:37 6

Разумков утверждает, что не будет инициировать процедуру импичмента Зеленского

04 октября 2021, 15:37 6
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует собирать подписи народных депутатов за инициирование импичмента президента Владимира Зеленского в случае отзыва его с должности председателя парламента

Об этом Разумков сказал на брифинге в Верховной Раде в понедельник, передает RegioNews.

"Нет, я не планирую собирать подписи об импичменте президента. А процедуры, вы знаете, выписаны четко в Регламенте, как это происходит", - прокомментировал Председатель ВР.

Напомним, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

Тем временем в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятно увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Украина спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков парламент

 
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