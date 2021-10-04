Разумков утверждает, что не будет инициировать процедуру импичмента Зеленского

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не планирует собирать подписи народных депутатов за инициирование импичмента президента Владимира Зеленского в случае отзыва его с должности председателя парламента

Об этом Разумков сказал на брифинге в Верховной Раде в понедельник, передает RegioNews.

"Нет, я не планирую собирать подписи об импичменте президента. А процедуры, вы знаете, выписаны четко в Регламенте, как это происходит", - прокомментировал Председатель ВР.

Напомним, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

Тем временем в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятно увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.