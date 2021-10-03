"Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова - депутат

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Про це пише Regionews з посиланням на коментар lb.ua голови Комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

"Майже одноголосно, не хочу помилитися, 5-7 голосів було "утрималися" або "проти", всі інші проголосували "за", - повідомив Гетьманцев.

Він додав, що питання Разумкова піднімалося після виступу президента, при цьому Володимир Зеленський не ініціював це обговорення.

"Президент просто був присутній при цьому розгляді. Арахамія поставив це питання. Арахамія пояснив присутність президента не як президента, а як особи, яку ми дуже поважаємо, на цій зустрічі. Обмінялися думками, прийняли рішення", - запевнив він.

За словами Гетманцева "слуги" зібрали вже понад 170 підписів за розгляд питання про відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Секретаріат фіксував голоси за і проти. Це ж очне засідання. Безумовно, буде протокол, безумовно, буде оформлено відповідно до регламенту", - додав депутат.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Разумкова з посади спікера парламенту. Цієї кількості достатньо для реєстрації проекту постанови про його відставку.

Підписи почали збирати сьогодні в рамках засідання в Трускавці. Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в Києві в понеділок, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.