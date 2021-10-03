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03 жовтня 2021, 11:30 16

Зеленський розкритикував партію "Слуга народу"

03 жовтня 2021, 11:30 16
Читайте также на русском языке
Пресслужба президента
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на русском языке

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що до партії "Слуга народу" є певні питання.

Про це Глава держави заявив під час виступу на "великій фракції" партії монобільшості у Трускавці, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

"Я вважаю, вам треба звернути увагу передусім на свою роботу. І треба бути на місцях. Треба працювати, незважаючи на те, мажоритарник ви чи йшли по списку – все одно це ваш регіон, ви його любите, вам повірили", – зазначив Зеленський.

На його думку, партія "Слуга Народу" тільки народилася, вона "ще маленька".

"За розмірами вона велика, але досвіду ще мало в усіх. Це правда. Але я впевнений, що є великий шлях, і цей шлях ви можете пройти. Найсильніші точно це пройдуть", – додав Президент, звертаючись до депутатів.

Говорячи про партійні перспективи, Володимир Зеленський висловив впевненість, що за наступні два з половиною роки можна зробити все, що було обіцяно.

"Принаймні все те, що залежить від нас. Якщо війна – складне питання, і залежить не тільки від нас, то в програмі партії "Слуга Народу" і в програмі Президента не існує пунктів, які ми не можемо виконати", – наголосив Глава держави.

Слуга народа президент партія обіцянки депутати

 
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