Арахамія розповів, чому ініціював відставку спікера Ради

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що ініціював відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова через розходження у думках та "холодну регламентну війну"

Як передає RegioNews, про це Арахамія повідомив в ефірі телепрограми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають – "холодна регламентна війна", коли почали… Ну, там маленькі дрібниці, які я навіть не хочу... Чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні", - заявив він.

За його словами, якщо людина більше не "слуга народу", чи у неї не співпадають думки зі "Слугою народу", вона просто буде замінена, як усі інші посади, як у Кабінеті міністрів.

"Я просто хочу прокоментувати прості речі, які дійсно усі розуміють… Я усім нагадую, що це крісло спікера фактично належить "Слузі народу" станом на зараз, і чинний спікер був делегований від "Слуги народу", - додав голова фракції.

Нагадаємо, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Також стало відомо, що в Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова.

Згодом Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе.