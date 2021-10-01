Стало відомо, хто претендує на посаду віце-прем'єра - глави Мінстратегпрому

Фото з відкритих джерел

На посаду віце-прем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості претендує Олена Липівська-Ергюль, що є власницею торговельної марки "Експрес манікюр"

Про це свідчить подана нею 30 вересня уточнена декларація кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, право власності на торговельну марку "Експрес манікюр" до активів Липівської-Ергюль належить з 2009 року.

Водночас дохід кандидата на посаду за 2020 рік у розмірі 20,4 тис. грн вказано від основного місця роботи - зареєстрованої в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism.

Чоловік - громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан - за минулий рік отримав 633,84 тис. грн у турецькій компанії Tantur Tourism Co.

Згідно з держреєстром, людина з такими ж даними, як у чоловіка декларанта, була співвласником туристичної компанії "Карья тур", визнаної банкрутом у 2010 році.

Липівська-Ергюль володіє земельною ділянкою площею 1000 кв. м у с. Ревне Бориспільського району, спільно з чоловіком, донькою і батьком - квартирою у Києві 71,5 кв. м і разом із чоловіком та дочкою - квартирою 189,4 кв. м у Туреччині.

Крім цього, Липівська-Ергюль задекларувала три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки і марки Fendi приблизно на 2 млн грн, а також ювелірні прикраси Cartier та Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тис. грн.

В її власності перебуває автомобіль Range Rover Sport 2016 р. в., у власності чоловіка - Mercedes-Benz E180 теж 2016 р. в.

Крім цього, на умовах договору лізингу з ТОВ "УЛФ-Фінанс" декларант користується Toyota Rav-4 Hybrid 2018 р. в.

Кандидатка на посаду, зокрема, задекларувала готівкою $378 тис., EUR877 тис. і 1,5 млн грн. Майже 1 млн грн вона позичила третім особам.

Ергюль Сюлейман Оузхан має, зокрема, вклади в розмірі $147 тис. та EUR16,9 тис. у турецькому Garanti bank, також $285 тис. та EUR710 тис. готівкою.

Як повідомлялося, у "Слуг народу" стверджують, що питання про відставку окремих міністрів відкладено.

Раніше, 10 вересня, нардеп Качура повідомляв, що співбесіди на посади міністрів вже проводять.