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10 вересня 2021, 10:44 12

Ротації в Кабміні: співбесіди на посади міністрів вже проводять - Качура

10 вересня 2021, 10:44 12
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У Верховній Раді планують спиратися на думку президента Зеленського при виборі кандидатів на посади міністрів, а процес співбесід з потенційними кандидатами вже запущений

Як передає RegioNews, про це заявив нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Качура в ефір телеканалу "Україна 24".

Співбесіди проводяться з кандидатами на посади міністрів. Але у нас є внутрішня домовленість, оскільки остаточне рішення ще не прийнято і у нас фракція не збиралася", - зазначив Качура.

За його словами, фракція буде збиратися вже перед наступним сесійним тижнем і тоді кандидатури міністрів будуть "обговорювати конкретно".

"В першу чергу ми будемо спиратися на думку президента Зеленського. Тому що йому народ України довірив владу, і він має право нам рекомендувати тих кандидатів у міністри, які, на його погляд, гідні зайняти цю посаду. А в цілому треба робити аудит роботи всіх без винятку міністерств, і робити висновки", - заявив Качура.

Нардеп нагадав, що згідно з Конституцією, президент має право пропонувати кандидатури на посади міністрів МВС і оборони.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віцепрем'єр-міністр – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков не підтверджує планів на звільнення міністра культури Ткаченка у вересні.

ВР міністр Конституція парламент депутати

 
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