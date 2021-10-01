Стало известно, кто претендует на пост вице-премьера - главы Минстратегпрома

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Об этом свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на должность в Едином государственном реестре деклараций, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, право собственности на торговую марку "Экспресс маникюр" к активам Липивской-Эргюль относится с 2009 года.

В то же время доход кандидата на должность за 2020 год в размере 20,4 тыс. грн указан от основного места работы - зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Муж - гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан - за прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Согласно госреестру, человек с такими же данными, как у мужа декларантки, был совладельцем туристической компании "Карья тур", признанной банкротом в 2010 году.

Липивская-Эргюль владеет земельным участком площадью 1000 кв. м в с. Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочкой и отцом - квартирой в Киеве 71,5 кв. м и вместе с мужем и дочерью - квартирой 189,4 кв. м в Турции.

Кроме этого, Липивская-Эргюль задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на 2 млн грн, а также ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 г. в., в собственности мужа - Mercedes-Benz E180 и 2016 г. в.

Кроме этого, на условиях договора лизинга с ООО "УЛФ-Финанс" декларантка пользуется Toyota Rav-4 Hybrid 2018 г. в.

Кандидатка на должность, в частности, задекларировала наличными $378 тыс., EUR877 тыс. и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.

Эргюль Сюлейман Оузхан имеет, в частности, вклады в размере $147 тыс. и EUR16,9 тыс. в турецком Garanti bank, также $285 тыс. и EUR710 тыс. наличными.

Как сообщалось, у "Слуг народа" утверждают, что вопрос об отставке отдельных министров отложен.

Ранее, 10 сентября, нардеп Качура сообщал, что собеседования на должности министров уже проводят.