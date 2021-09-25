У депутатов есть основания для обжалования закона об олигархах в Конституционном суде - Разумков

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Процедура при голосовании за закон об олигархах была нарушена, самому законопроєкті имеющиеся трения, а депутаты имеют основания для обжалования его в Конституционном суде

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады...Это не сокращенная процедура, такой процедуры нет... Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что несогласованности в законопроєкті является частично результатом его поспешного рассмотрения.

"То, что было сделано торопливыми движениями в последнюю ночь, когда не приглашались даже авторы правок на заседания комитетов, и привело к тому, что мы сегодня после голосования за этот важный Закон в стенах Верховной Рады должны обсуждать процедуру, как это происходило. И таким образом мы тормозим процесс", - сказал Дмитрий Разумков, добавив, что профильный парламентский комитет признал наличие несогласованностей.

Председатель Верховной Рады не считает нормальным подходом то ускоренное рассмотрение закона относительно олигархов, за которым последовал парламент.

"Считаю, это было неправильно сделано. И для того, чтобы это максимально соответствовало нормам регламента, надо более профессионально и подготовленно заходить в рассмотрение", - отметил он.

По мнению Дмитрия Разумкова, инициаторы такого процесса рассмотрения ввели в заблуждение народных депутатов, но сами за это не голосовали, поскольку понимают ответственность за такие действия.

Напомним, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне " Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем "и отказалась рассматривать поданные в законопроект правки:"как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала устранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизацию под крики оппозиционеров: "Долой диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, потому что во время его принятия учли три поправки (396,398,406), в том числе и эту правку Разумкова, которые противоречат друг другу. Несмотря на это, представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил об отсутствии препятствий для подписания закона