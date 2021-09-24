З закону про олігархів "зникли" спірні норми, документ спрямують на підпис

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Закон про олігархів передадуть на підпис і не будуть переголосовувати жодну з його статтей, оскільки взаємовиключних поправок у документі не було знайдено

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна представника Президента України Володимира Зеленського у конституційному суді Федора Веніславського.

Вранці народні депутати виявили, що проголосована версія закону нібито містить три взаємовиключні поправки під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів.

Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. І сам нардеп Веніславський заявив, що, у зв’язку з цим необхідно переголосувати одну статтю закону про олігархів. Водночас, тепер він змінив свою думку.

"Нас ввели в оману працівники апарату ВР. Ми детально проаналізували вчорашнє голосування і прийшли до висновку, що все добре. Було проголосовано лише пропозиції комітету. Жодна інша правка на голосування не ставилася, а отже, відповідно до Регламенту, не може вважатися такою, що була прийнята. Тобто жодних взаємовиключних правок проголосовано не було", - пояснив голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів і додав, що документ буде спрямовано на підпис спочатку спікеру парламенту Дмитру Разумкову, а пізніше Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що напередодні парламент схвалив у другому читанні та вцілому законопроєкт про олігархів. Він набуде чинності за 6 місяців. Однак, представник президента Федір Веніславський заявив, що доведеться переголосувати одну статтю через виявлені неузгодженості.