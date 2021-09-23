12:21  23 вересня
Ляшко розповів, чи потрібно COVID-вакцинованим носити маску
11:59  23 вересня
На Буковині випав сніг
08:09  23 вересня
Бойовики продовжують обстріли із заборонених озброєнь: поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2021, 14:12 80

Рада підтримала законопроєкт про олігархів

23 вересня 2021, 14:12 80
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів.

Відповідно до документа, особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Однак потенційні олігархи можуть дати пояснення, які потенційно можуть вплинути на рішення.

Також законопроєктом передбачено наявність представника олігарха. Тобто особи, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха.

Крім цього олігархам забороняється фінансувати політичну агітацію. У порівнянні з першим читанням додано підставу для звільнення голови Антимонопольного комітету, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна України, Генпрокурора та його заступників . Тепер цих посадовців можна буде звільнити за неподання чи несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами.

олігархи АМКУ финансирование Кабмін Нацбанк

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua