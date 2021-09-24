Нардепи будуть переголосовувати закон про олігархів: у чому причина

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Ухвалений вчора, 23 вересня, парламентом закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову

Як пише RegioNews, про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його гарячково виправляти! Тепер потрібне ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - зазначив нардеп.

За словами Железняка, проблема в тому, що одночасно врахували три (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону - про те, як олігарх визнається олігархом.

"Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування", - додав народний депутат.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.