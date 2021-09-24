12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 12:47 97

Нардепи будуть переголосовувати закон про олігархів: у чому причина

24 вересня 2021, 12:47 97
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ухвалений вчора, 23 вересня, парламентом закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову

Як пише RegioNews, про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Закон про олігархів 5599 будуть переголосовувати. Ось треба було так поспішати і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні вже починати його гарячково виправляти! Тепер потрібне ще одне голосування в Раді (по ст.131) щоб виправити юридичну колізію. Інакше не підпишуть", - зазначив нардеп.

За словами Железняка, проблема в тому, що одночасно врахували три (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Відповідно тепер хочуть знову переголосувати статтю 5 закону - про те, як олігарх визнається олігархом.

"Вчора витерли ноги об Регламент, щоб на наступному тижні (або пізніше) знову виносити закон на голосування", - додав народний депутат.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.

Україна Верховна Рада нардеп парламент Яровлав Железняк

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram