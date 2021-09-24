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В "Слуге народа" говорят, что Рада не будет голосовать снова за закон об олигархах
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24 сентября 2021, 16:54 8

В "Слуге народа" говорят, что Рада не будет голосовать снова за закон об олигархах

24 сентября 2021, 16:54 8
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада не будет переголосовывать закон об олигархах

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский.

По его словам, противоречия в законопроекте вышли из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки — под номерами 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен определять орган, который будет определять олигархов.

"Нам нужно только, применив статью 131 регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", — пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что профильный комитет отклонил поправку 398 спикера Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов.

"Была допущена техническая ошибка секретариатом комитета. Комитет эту поправку отклонил. Но в результате человеческого фактора сотрудники секретариата внесли ее как учтенную. Именно из-за этого вышли противоречия", - добавил Вениславский.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.

24 сентября стало известно, что закон об олигархах нуждается в исправлении. Поэтому за документ будут голосовать снова.

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закон Верховная Рада нардеп парламент олигархи Федор Вениславский

 
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