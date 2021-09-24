09:01  24 вересня
В Україні за добу виявили понад 9 тисяч нових хворих COVID-19
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 09:32 10

Олігархам дадуть "пільговий період", щоб стати простим бізнесом і не потрапити до реєстру

24 вересня 2021, 09:32 10
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За його словами, в олігархів буде пільговий період - 6 місяців. Протягом цього часу вони можуть добровільно позбутися критеріїв статусу олігарха, передбачених законом, і не потрапити до реєстру.

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде ніяких претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени", - зазначив міністр.

Малюська також навів приклад Сполучених Штатів Америки, де імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою - вони вписалися в пам'ять як меценати. "В українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців", - додав міністр.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Мінюст олігархи закон майно міністр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram