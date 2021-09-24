Олігархам дадуть "пільговий період", щоб стати простим бізнесом і не потрапити до реєстру

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Українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За його словами, в олігархів буде пільговий період - 6 місяців. Протягом цього часу вони можуть добровільно позбутися критеріїв статусу олігарха, передбачених законом, і не потрапити до реєстру.

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде ніяких претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени", - зазначив міністр.

Малюська також навів приклад Сполучених Штатів Америки, де імена олігархів початку ХХ століття згадують з повагою - вони вписалися в пам'ять як меценати. "В українських олігархів є шанс зробити так само протягом шести місяців", - додав міністр.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.