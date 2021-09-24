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Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
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24 вересня 2021, 08:28 2573

Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства

24 вересня 2021, 08:28 2573
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ назвали основну версію слідства щодо замаху та не виключають, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв напад на помічника президента Сергія Шефіра 

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає RegioNews.

Основна версія, яка наразі є, і яку озвучив сам Шефір раніше на брифінгу... завдання було створити атмосферу небезпеки для президента, що можуть вбити одного з найближчих до нього людей", - пояснив Геращенко.

Також Геращенко запевнив, що робиться все можливе для того, щоб знайти стрілка.

"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, що 22 вересня автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі близько 11 ранку. В результаті був поранений водій.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може бути "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра.

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розслідування слідство Антон Геращенко замах Сергій Шефір

 
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