Покушение на Шефира: в МВД назвали основную версию следствия

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В Министерстве внутренних дел назвали основную версию следствия о покушении и не исключают, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил нападение на помощника президента Сергея Шефира

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает RegioNews.

Основная версия, которая сейчас есть, и которую озвучил сам Шефир ранее на брифинге... задача была создать атмосферу опасности для президента, что могут убить одного из самых близких к нему людей", - пояснил Геращенко.

Также Геращенко заверил, что делается все возможное для того, чтобы найти стрелка.

"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное", - сказал Геращенко.

Напомним, что 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные около 11 утра. В результате был ранен водитель.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что за покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть "русский след", или же это "привет" от контрабандистов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также подтвердила покушение на первого помощника президента Шефира.

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