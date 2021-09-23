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23 вересня 2021, 22:12 33

Нардеп Кучеренко заявив, що опозиція звернеться до КСУ стосовно "закону про олігархів"

23 вересня 2021, 22:12 33
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Фото з відкритих джерел
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Опозиційні депутати звертатимуться до Конституційного суду з приводу закону про олігархів

Про це заявив нардеп з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Це голосування — фактично знущання з регламенту, з Конституції, з парламенту. Ми ж розуміємо, всі нормальні, адекватні люди виступають за зменшення впливу олігархів, але кожен закон повинен бути законним. Він повинен відповідати Конституції та бути ефективним, у ньому повинні бути дієві механізми вирішення поставлених завдань. А цей законопроєкт не володіє такими якостями.

Передусім він має на меті піар своїх ініціаторів, тому що це дуже актуальне питання. І головне, зручно всі свої провали, невігластво і непрофесіоналізм на когось повісити. А те, що дорогою порушили регламент, не дали виступити жодному автору правок... У нас не так багато було правок, у "Батьківщини", там були ефективні правки. А в результаті все зараз суб'єктивно концентрується на рівні РНБО, і в ручному режимі призначатимуть - хто олігарх, а хто не олігарх, — сказав він.

Кучеренко дав прогноз про наслідки голосування.

Чим це закінчиться — через те, що був порушений регламент, депутати звертатимуться до Конституційного суду, у мене немає сумнівів. А до того моменту прийде і відповідна оцінка Венеціанської комісії, і вона на 99% буде професійною, юридичною, — сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

Пізніше нардеп Арахамія зазначив, що Закон про олігархів запрацює через пів року.

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